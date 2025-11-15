Video
video cùng chuyên mục

Cung đường núi cheo leo khiến nhiều người rùng mình

Chiếc ô tô di chuyển trên đoạn đường đèo núi để đi đến điểm du lịch “mỏm đá tử thần” tại Hà Giang khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình vì cung đường cheo leo.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Cặp đôi đi xe máy vác thanh sắt "hạ gục" người đi đường