Video
video cùng chuyên mục

Cung đèo nối Đà Lạt - Phan Rang tê liệt vì sạt lở

Khối lượng lớn đất đá từ taluy cao hàng chục mét đổ ập xuống dưới, vùi lấp đèo D'ran khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt.
Đọc thêm : Đèo nối Đà Lạt với vùng biển Khánh Hòa sạt lở, mặt đường rạn nứt