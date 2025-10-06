Video
video cùng chuyên mục

Củi tràn vào bờ như bãi chông ở khu du lịch biển Hải Tiến sau bão Bualoi

Sau bão Bualoi, lượng lớn củi, gỗ tràn vào bờ như một bãi chông dài án ngữ trước bãi biển khu du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.
Đọc thêm : Bờ biển Hải Tiến như bãi chông sau bão Bualoi