Video
video cùng chuyên mục

Cửa kính khách sạn bị đập vỡ do bão Ragasa ở Hong Kong

Nước biển dâng cao do bão Ragasa đã đập vỡ cửa kính của khách sạn Fullerton ở phía nam Hong Kong vào ngày 24/9.
Đọc thêm : Bão Ragasa: Khách sạn Hong Kong vỡ cửa, nước tràn như sóng thần ở Đài Loan