Sáng 13/3, 279 cử tri là đồng bào Khơ mú ở bản Huồi Xui (xã Keng Đu, tỉnh Nghệ An) đi bỏ phiếu bầu cử sớm, bầu 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 3 đại biểu HĐND tỉnh và 3 đại biểu HĐND xã.