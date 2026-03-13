Cán bộ căng sức phiên dịch giúp đồng bào bỏ phiếu bầu cử sớm

Sáng 13/3, cùng 54 khu vực bầu cử khác, cử tri bản Huồi Xui (xã Keng Đu, tỉnh Nghệ An) đi bỏ phiếu bầu cử sớm. Bản Huồi Xui thuộc khu vực bỏ phiếu số 6, có 279 cử tri là đồng bào Khơ mú tham gia bỏ phiếu bầu 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 3 đại biểu HĐND tỉnh và 3 đại biểu HĐND xã.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, trực tiếp có mặt tại bản Huồi Xui chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử và động viên cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Cử tri Khơ mú nơi biên viễn đi bỏ phiếu bầu cử sớm (Video: Hoàng Lam).

Đại diện các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ cho các thành viên tổ bầu cử trước thời điểm thực hiện bỏ phiếu.

Đại diện cử tri kiểm tra hòm phiếu trước khi chính thức bước vào phần quan trọng nhất: Các cử tri bỏ lá phiếu lựa chọn người đại diện cho tiếng nói của mình tại diễn đàn dân cử các cấp.

Tổ bầu cử phát phiếu bầu cử cho các cử tri. Cử tri Lương Thị Khánh (21 tuổi) lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu cử. Chị Khánh làm việc cho một công trường xây dựng ở Hà Nội, sau đợt nghỉ Tết, theo hướng dẫn của ban quản lý bản chị quyết định lùi thời gian trở lại nơi làm việc để ở nhà đi bầu cử.

"Tôi mong các đại biểu quan tâm nhiều hơn nữa đến giao thông ở miền núi, đặc biệt là các bản xa, giáp biên giới như chúng tôi. Thời điểm này từ bản Huồi Xui ra trung tâm xã vẫn chưa có đường bê tông, mỗi mùa mưa bão bà con đi lại hết sức khó khăn. Chúng tôi cũng mong muốn các cấp, các ngành quan tâm, tạo việc làm để thanh niên miền núi không phải đi làm xa", cử tri Lương Thị Khánh tâm sự.

Bản Huồi Xui có 89 hộ dân, trong đó tỉ lệ mù chữ chiếm hơn 50%, nhiều cử tri, đặc biệt là cử tri cao tuổi không nói hoặc nói được rất ít từ phổ thông. Thành viên tổ bầu cử phải sử dụng tiếng đồng bào để hướng dẫn quy trình bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri trước mỗi lá phiếu.

Thành viên tổ bầu cử bản hỗ trợ, dịch thông tin các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để cử tri xem xét, lựa chọn người xứng đáng đại diện cho tiếng nói của mình.

Cử tri Khơ mú bản Huồi Xui tự tay bỏ lá phiếu bầu của mình.

Cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu.

Theo ông Thò Bá Rê, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban bầu cử xã Keng Đu, đến 10h15 cùng ngày, 100% cử tri đã hoàn tất việc bỏ phiếu. Quá trình tổ chức bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn, đảm bảo sự minh bạch, khách quan.

Hòm phiếu được niêm phong, việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử, khi cuộc bầu cử toàn quốc kết thúc.