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Cụ ông bị rơi xuống sông được cứu giữa ngày giá rét

Đi đến đoạn đường cua, cụ ông không may rơi cả người và phương tiện xuống sông Nhuệ ở xã Thượng Phúc, Hà Nội. May mắn 2 người đàn ông nhảy xuống cứu kịp thời.
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