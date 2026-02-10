Chân dung ân nhân cứu người rơi xuống sông ở Hà Nội ngày áp Tết

Có khách đặt cỗ, vợ chồng chị Nguyễn Thị Trang - anh Phùng Xuân Hùng lên xe máy, rời nhà ở thôn Núi Bé (xã Xuân Mai, Hà Nội) sang xã Đại Thanh.

Trên đường đi, đến đoạn chùa Dâu ở xã Thượng Phúc, vợ chồng nhìn thấy cụ ông điều khiển xe máy bất ngờ va vào lan can, không may lao thẳng xuống sông Nhuệ.

Thời điểm đó, đường vắng người qua lại, cụ ông chới với giữa dòng nước lạnh. Phát hiện tình huống nguy hiểm, anh Hùng không thể khoanh tay đứng nhìn, định nhảy xuống nước ngay lập tức để cứu người.

“Tôi vội ngăn lại vì anh ấy bơi không giỏi. Thấy một người đàn ông đi xe máy tiến đến, tôi khuyên chồng chờ thêm, cùng phối hợp cứu nạn nhân”, chị Trang chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Anh Hùng (áo đen) cùng một người khác đưa nạn nhân vào bờ (Ảnh: Chụp màn hình).

Đoạn video ghi lại cảnh anh Hùng và một người đàn ông bất chấp giá lạnh, nhảy xuống nước cứu nạn nhân được chia sẻ rộng rãi, nhận về nhiều lượt tương tác. Các ý kiến bình luận đều bày tỏ khâm phục sự dũng cảm của 2 vị ân nhân, đánh giá đó là hành động đẹp, nên được lan toả ra cộng đồng.

"Hành động dũng cảm giúp cứu một mạng người, mong điều tốt đẹp sẽ đến với anh chị", một cư dân mạng viết.

Một người khác bình luận: "Giữa trời giá rét, nhảy xuống sông cứu nạn nhân gặp nạn là việc rất tuyệt vời".

Theo chị Trang, quá trình cứu nạn nhân kéo dài khoảng vài phút. Đứng trên bờ, cô gái quan sát toàn bộ diễn biến, hồi hộp đến nghẹt thở.

Cụ ông bị rơi xuống sông được cứu giữa ngày giá rét (Video: Nhân vật cung cấp).

“Lần đầu tận mắt chứng kiến người gặp nạn dưới nước, tôi rất hoảng sợ. Tôi nghĩ nếu không cứu được cụ ông lên bờ, bản thân sẽ rất day dứt”, chị chia sẻ.

Theo hình ảnh trong đoạn video, anh Hùng lao ra giữa dòng nước, từ từ tiếp cận và kéo nạn nhân vào bờ. Một người đàn ông khác nhanh chóng phối hợp đưa nạn nhân lên vị trí an toàn.

Chị Trang cho rằng, trong khoảng thời gian cứu nạn nhân, chị thấp thỏm, sợ 2 người đàn ông nhảy xuống sông có thể bị đuối nước. May mắn nước sông cạn nên việc giải cứu diễn ra nhanh chóng, không gặp quá nhiều khó khăn.

Sau khi được đưa lên bờ, nạn nhân run rẩy, mặt tái mét vì lạnh nhưng vẫn tỉnh táo, có thể đọc được số điện thoại của người thân.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Trang - anh Phùng Xuân Hùng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Một cụ bà vội vàng chạy vào nhà dân xin quần áo và chăn để ủ ấm cho ông. Lúc cứu được cụ ông lên bờ, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm", chị Trang nói.

Theo chị Trang, sau khi về nhà, cụ ông phải nhập viện, tiến hành phẫu thuật não do chấn thương ở vùng đầu, đến nay vẫn hôn mê.

Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng chị Trang - anh Hùng không nghĩ câu chuyện lan toả rộng rãi như vậy. Cô gái cho rằng, đó là việc nên làm khi thấy người gặp nạn.

"Tôi rất vui vì được mọi người biết đến sau câu chuyện cứu người và gửi lời chúc phúc cho vợ chồng", chị bày tỏ.