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Cụ ông 103 tuổi ở Thái Nguyên vẫn đạp xe đi chơi hàng ngày

Mỗi ngày, cụ ông Trần Văn Tây ở xã Phú Thịnh tỉnh Thái Nguyên vẫn đạp xe đi chơi như một cách rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất.
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