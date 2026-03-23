Anh trai vượt 200km về đoàn tụ với em ở tuổi "xưa nay hiếm"

Cụ Trần Văn Tây, năm nay 102 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Tiền Hải, Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên). Năm 1976, cụ đưa vợ con lên Thái Nguyên lập nghiệp và xây dựng kinh tế mới. Gia đình cụ sinh sống tại đây từ đó tới nay.

Cụ ông 102 tuổi đi 200km về Hưng Yên gặp em ruột 95 tuổi, mừng như trẻ nhỏ (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Gia đình cụ Tây có tổng cộng 6 anh chị em. Nhưng đến nay, anh em lần lượt qua đời và hiện chỉ còn lại cụ cùng người em trai Trần Văn Kha, năm nay 95 tuổi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trần Thiện - cháu ruột cụ Tây - cho biết, thời còn trẻ, cụ thường xuyên trở về quê nhà. Khoảng chục năm trở lại, do tuổi cao sức yếu, việc đi lại khó khăn nên cụ Tây ít có dịp trở lại quê hương. Lần về quê gần nhất của cụ Tây khoảng 3 năm trước và luôn có con cháu đi cùng để hỗ trợ vì đường sá xa xôi.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cụ Tây bị ốm nặng. May mắn sau Tết, sức khỏe cụ dần phục hồi. Kể từ đó, cụ luôn đau đáu mong mỏi được về thăm nhà một lần vì sợ sau này càng khó khăn hơn.

Khoảnh khắc anh trai 102 tuổi gặp lại em trai 95 tuổi (Ảnh cắt từ video).

Biết nguyện ước của cha, bố của anh Thiện cùng các em trong nhà quyết định tổ chức một chuyến đi, đưa cụ Tây trở về nguồn cội. Ngày 18/3 cũng trùng với dịp giỗ mẹ của cụ Tây, cả đoàn gần chục người hộ tống cụ ông 102 tuổi lên đường.

Quãng đường giữa 2 địa phương cách xa gần 200km, di chuyển mất 6-8 tiếng, nhưng trên xe, tinh thần của cụ Tây rất phấn chấn. Thậm chí cụ còn hát và làm thơ, nhớ lại những ngày thơ ấu tại quê nhà được vui đùa với các anh em ra sao.

Khi chiếc xe dừng lại trước cửa, cả đoàn bước vào, cụ Kha sững người khi thấy anh trai có mặt đúng ngày giỗ mẹ. Trước đó, 2 cụ không hề thông báo cho nhau nên việc gặp lại khiến họ vui mừng khôn xiết.

Khoảnh khắc 2 cụ ông ở tuổi xưa nay hiếm vừa khóc lại cười, ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc, khiến con cháu xúc động. Cuộc đoàn tụ diễn ra trong không khí ấm áp.

"Sau 3 năm, hai anh em ruột mới có dịp gặp lại. Bình thường các cụ cũng ít gọi điện cho nhau vì ông nội tôi bị nặng tai, còn ông Kha cũng không quen dùng điện thoại", anh Thiện cho biết.

Cảnh đoàn tụ của 2 cụ ở độ tuổi xưa nay hiếm khiến nhiều người xúc động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được gặp lại em trai, cụ Tây hồ hởi làm thơ. Cụ ở lại quê 2 ngày một đêm để có dịp tâm sự hàn huyên với em trai sau nhiều ngày xa cách. Lúc chia tay, cụ lại rưng rưng nước mắt, không nỡ tạm biệt em ruột của mình. Bởi có lẽ cả hai cụ cùng con cháu đều hiểu, khoảnh khắc anh em được đoàn tụ như thế này sẽ không còn nhiều.

Cụ ông 102 tuổi sống lành mạnh, lạc quan, truyền lửa cho con cháu

Cụ Tây có 7 người con, hiện sống ở xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên cùng gia đình người con trai thứ 3.

Dù đã 102 tuổi nhưng sức khỏe và tinh thần lạc quan của cụ khiến nhiều người ngạc nhiên. Trong mắt cháu nội, cụ Tây là người có nếp sống lành mạnh và đặc biệt yêu thương con cháu.

Cụ ông 102 tuổi ở Thái Nguyên vẫn đạp xe đi chơi hàng ngày (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Hàng ngày, cụ thường dậy lúc 5h30 để tập thể dục. Sau đó, cụ sẽ vệ sinh cá nhân, ăn sáng, làm một số việc nhẹ nhàng như bện chổi, nấu rượu.

Dù sống cùng gia đình con trai nhưng cụ Tây vẫn tự nấu cơm vì sở thích ăn uống khác mọi người và không muốn phiền hà tới con cháu.

Hàng ngày, cụ vẫn duy trì thói quen đạp xe đi chơi quanh làng, tới nhà thăm hỏi con cháu. Anh Thiện cho rằng, lối sống lành mạnh và sự lạc quan của ông nội đã truyền lửa tới tất cả con cháu trong nhà.

"Ông chịu khó rèn luyện thể thao, giữ sức khỏe và sống tình cảm. Đây là yếu tố giúp ông vẫn duy trì thể lực và sự dẻo dai ở độ tuổi ngoài 100", anh Thiện chia sẻ.