Video
video cùng chuyên mục

Cú ngã và những màn trình diễn gây sốt của Lại Mai Hoa

Ngoài sự cố vấp ngã, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa có những màn trình diễn gây sốt Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025.
Đọc thêm : Siêu mẫu Naomi Campbell khen cú ngã đẹp như tạo dáng của Lại Mai Hoa