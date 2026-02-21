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Cụ bà sống thọ 104 tuổi, đam mê ca hát

Bí quyết sống thọ của cụ Kiều ở Hà Tĩnh hóa ra đến từ những điều giản dị như chăm làm việc nhà, ăn rau sạch trồng trong vườn và giữ tinh thần luôn lạc quan.
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