Cụ bà 104 tuổi bật mí bí quyết sống khỏe từ những điều giản dị

Xuân Bính Ngọ gõ cửa, trong căn nhà nhỏ ở thôn Thịnh Bằng (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh), cụ Phạm Thị Kiều đón tuổi 104 với nụ cười giòn và ánh mắt tinh anh. Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, giọng nói sang sảng. Những vị khách ghé thăm đều không khỏi trầm trồ.

Thích ăn rau, giữ thói quen làm việc nhà

Cụ Kiều hiện sống cùng người con trai thứ ba là ông Nguyễn Đình Tùng (74 tuổi). Vợ ông Tùng đã mất, các con lập gia đình và ra ở riêng. Trong nhà chỉ có 2 mẹ con sớm hôm đỡ đần nhau.

Cụ bà sống thọ 104 tuổi, thích hát dân ca (Video: Dương Nguyên).

Ông Tùng cho biết mẹ mình ít khi làm phiền con cháu. Mọi sinh hoạt cá nhân, cụ đều tự chủ. Mỗi ngày, cụ tự giặt quần áo, quét nhà, sắp xếp gọn gàng góc bếp, lau dọn bàn thờ tổ tiên. Căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp.

"Tôi nấu gì mẹ cũng ăn, không chê bao giờ", ông Tùng cười hiền. Ba bữa cơm do ông chuẩn bị, bữa có thịt, hôm có cá, nhưng không thể thiếu rau xanh. Quanh vườn nhà, ông trồng nhiều loại rau sạch, đủ cho 2 mẹ con dùng hằng ngày.

Ở tuổi 104, cụ Kiều vẫn khỏe mạnh, minh mẫn với nụ cười giòn, giọng nói sang sảng (Ảnh: Dương Nguyên).

Ăn không hết, ông đạp xe ra chợ bán cho vui tuổi già. "Mẹ thích ăn rau sạch, các món thanh đạm, ít dầu mỡ", ông nói.

Trong vườn còn có một góc nhỏ dành riêng cho các loại lá nam như kinh giới, tía tô, bồ công anh. Cụ Kiều hái về, rửa sạch, phơi khô để pha nước nóng uống thay trà. Ấm nước lá luôn được cụ để sẵn trên bàn, vừa để dùng hằng ngày, vừa mời khách. Với cụ, thói quen này được duy trì từ thời trẻ, cũng là cách giữ gìn sức khỏe.

Cụ Kiều sống cùng ông Nguyễn Đình Tùng, người con trai thứ ba (Ảnh: Dương Nguyên).

Cụ Kiều không thích ngồi yên và xem làm việc nhà như cách vận động. Nhiều hôm, ông Tùng đi chợ về đã thấy mẹ quét dọn từ trong nhà ra tận ngõ. Con cháu nhiều lần khuyên cụ hạn chế làm việc để tránh vấp ngã, nhưng cụ bảo ngồi một chỗ để con cháu phải lo mới già thật sự.

"Có lẽ nhờ vậy mà mẹ tôi ăn ngon, tinh thần thoải mái. Mỗi bữa, mẹ vẫn ăn được 3 bát cơm", ông Tùng chia sẻ. Cụ còn thích ca hát. Gặp bà con lối xóm hay có khách đến thăm, cụ lại ngân nga vài câu dân ca. Giọng nay đã khàn, hơi thở không còn dài, cụ vẫn giữ vẹn nguyên niềm vui này.

Cụ Kiều thích ăn rau sạch do gia đình trồng trong vườn (Ảnh: Dương Nguyên).

"Ngày trước tôi không có điều kiện đi học. Thấy ai hát hay, tôi cũng học theo, rồi về hát ru con, hát cho vui cửa vui nhà. Giờ tôi vẫn hát để giữ tinh thần lạc quan. Tết đến, con cháu quây quần đông đủ, tôi lại cất lên vài giai điệu dân ca truyền thống cho chúng nghe để gắn kết tình cảm gia đình", cụ Kiều chia sẻ.

Dấu ấn về một người mẹ giàu đức hy sinh

Thi thoảng, cụ Kiều lại chống gậy sang nhà hàng xóm, ngồi kể về những năm tháng gian khó. Tết này, khách đến thăm, cụ vẫn chậm rãi kể chuyện xưa, giọng rõ ràng, ký ức nguyên vẹn.

Cụ Kiều giữ thói quen têm và ăn trầu (Ảnh: Dương Nguyên).

Năm 42 tuổi, chồng qua đời, bà một mình nuôi 7 người con. Người phụ nữ ấy vừa làm mẹ, vừa làm cha, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay. Ban ngày, bà lặn lội ngoài đồng. Tối đến, bà lại nhóm bếp, nấu cám cho lợn, chăm đàn gà. Người mẹ chắt chiu từng đồng, chỉ mong con ăn no, được đến trường.

"Ngày ấy, bữa cơm chỉ có khoai, sắn với rau vườn. Tôi vẫn cố để các con có cái ăn, cái mặc. Tôi có vất vả mấy cũng chịu vì chỉ cần con khôn lớn, sống tử tế, trở thành người có ích cho quê hương, đất nước", cụ nhớ lại.

Nhờ sự tảo tần của cụ, 7 người con đều trưởng thành. Những năm chiến tranh, 4 người con trai lần lượt nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ba người con gái gắn bó với nghề dạy học.

Cụ đi lại, làm việc nhà, sinh hoạt cá nhân mà ít cần đến sự hỗ trợ (Ảnh: Dương Nguyên).

Đến nay, cụ có 23 cháu, 43 chắt và 6 chút. Đại gia đình luôn hòa thuận, đoàn kết, quan tâm và yêu thương nhau. Mỗi dịp lễ, Tết, con cháu quây quần đông đủ. Đó là niềm vui lớn nhất ở tuổi 104 của cụ Kiều.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hương Sơn, cho biết cụ Phạm Thị Kiều nay đã 104 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Ở địa phương, cụ được nhiều người kính trọng không chỉ vì tuổi cao mà còn bởi một đời tảo tần, hy sinh vì gia đình và quê hương.

Những người con quây quần bên cụ Kiều dịp mừng thọ 103 tuổi (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Sau khi chồng qua đời, cụ ở vậy nuôi 7 người con khôn lớn. Bốn người con trai lên đường tham gia kháng chiến, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc.

Những năm tháng gian khó ấy in đậm dấu ấn về một người mẹ giàu đức hy sinh, lặng thầm đứng phía sau để các con yên tâm làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc.

Nụ cười lạc quan của cụ Phạm Thị Kiều (Ảnh: Dương Nguyên).

"Hiện cụ sống cùng ông Nguyễn Đình Tùng, người con thứ ba, cũng là thương binh. Trở về địa phương, ông Tùng từng đảm nhiệm vai trò bí thư chi bộ, trưởng thôn qua nhiều nhiệm kỳ, được bà con tin tưởng.

Ghi nhớ công lao và những đóng góp của gia đình, địa phương luôn quan tâm, thăm hỏi, chúc thọ, tặng quà cho cụ không chỉ vào dịp lễ, Tết mà cả trong đời sống thường ngày", ông Hoàng chia sẻ.