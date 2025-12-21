Video
video cùng chuyên mục

Cụ bà bất ngờ bị gấu hoang dã lao đến tấn công ngay giữa phố

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc một con gấu hoang dã bất ngờ lao đến tấn công một cụ bà đang đi bộ trên đường tại khu vực núi Daisen (tỉnh Tottori, Nhật Bản).
