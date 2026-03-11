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Cụ bà 97 tuổi vẽ hoạ tiết bằng sáp ong nổi tiếng khắp thế giới

Ở tuổi 97, cụ bà Sùng Thị Cở vẫn cần mẫn vẽ hoạ tiết bằng sáp ong mỗi ngày để làm ra những sản phẩm thủ công đẹp mắt, tinh xảo.
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