Cụ bà 93 tuổi bị rắn hổ mang cắn vào tay khi đang nằm ngủ

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một cụ bà đang nằm ngủ đã bị con rắn hổ mang trườn lên giường cắn vào tay, khiến nhiều người chứng kiến rùng mình.
