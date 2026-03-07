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Cụ bà 115 tuổi, từng bị bệnh viện trả về để gia đình "lo hậu sự"

Theo thông tin trên giấy tờ thì cụ Nguyễn Thị Bình sinh năm 1911, nay 115 tuổi. Cụ bà là người cao tuổi nhất xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An.
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