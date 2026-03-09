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Cụ bà 108 tuổi vẫn cuốc cỏ, trồng rau

Ở tuổi 108 tuổi, cụ Nguyễn Thị Năm (ở xã Đại Đồng, Nghệ An) vẫn tự tắm giặt và ra vườn cuốc cỏ, trồng rau.
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