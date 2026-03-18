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Cụ bà 106 tuổi tự lo mọi sinh hoạt, làm việc nhà thoăn thoắt

Con cháu nấu gì cụ The ăn đó, miễn sao đủ ngày 3 bữa. Với cụ bà 106 tuổi, giấc ngủ là quan trọng nhất, vì phải ngủ đủ giờ mỗi ngày thì mới có sức khỏe dẻo dai.
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