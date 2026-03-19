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CSGT xử lý xe hổ vồ để rơi vãi cát, nước xuống lòng đường

Lực lượng CSGT Hà Nội kiên quyết xử lý xe hổ vồ làm rơi vãi cát, đất xuống đường.
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