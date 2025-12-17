Video
CSGT truy vết xe vi phạm

Mạng lưới camera AI không chỉ ghi nhận vi phạm theo thời gian thực mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng truy vết, kiểm tra và xác định các hành vi, hoạt động của phương tiện đã diễn ra trước đó.
