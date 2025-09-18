Video
CSGT phát loa yêu cầu ô tô tải trên 7,5 tấn không đi vào làn 1 cao tốc

Đội 1 Cục CSGT liên tục dùng loa tuyên truyền, điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ, ô tô tải trên 7,5 tấn không đi vào làn 1 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
