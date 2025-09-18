CSGT dùng ô tô tuần tra lưu động điều tiết giao thông tại 7 tuyến cao tốc

Ngày 18/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, bắt đầu từ 7h30 cùng ngày, lực lượng CSGT sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn điều tiết giao thông trên các tuyến cao tốc có hai làn xe chạy trên cùng một chiều đường, thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương đoạn qua tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) (Ảnh: Thư Trần).

Các tuyến cao tốc mà CSGT sẽ điều tiết gồm: Tuyến Nội Bài - Lào Cai, tuyến Hải Phòng - Móng Cái, tuyến Bắc Giang - Lạng Sơn, tuyến Cầu Giẽ - Cao Bồ, tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tuyến TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tuyến TPHCM - Trung Lương.

Theo C08, tại các tuyến cao tốc trên, CSGT sẽ hướng dẫn tại các trạm thu phí, sử dụng ô tô tuần tra lưu động phát loa tuyên truyền, hướng dẫn điều tiết như sau:

Đối với ô tô khách từ 29 chỗ và ô tô tải trên 7,5 tấn trở lên sẽ đi vào làn bên phải theo chiều đi của phương tiện (làn có tốc độ thấp hơn); Làn còn lại, sát dải phân cách giữa đường sẽ dành cho xe con, xe tải dưới 7,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ hoạt động.

Theo Cục CSGT, việc này nhằm ngăn ngừa tình trạng phương tiện chạy chậm, bám làn trái gây ùn ứ giao thông, đồng thời ngăn ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.