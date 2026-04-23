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CSGT hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống ở phần thi đường trường

Các video được thiết kế với hình ảnh trực quan, sinh động, bám sát thực tế như: xử lý khi gặp chướng ngại vật, chuyển hướng, vượt xe, dừng đỗ đúng quy định.
Đọc thêm : CSGT hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống ở phần thi đường trường