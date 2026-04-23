Ngày 23/4, Phòng CSGT Hà Nội cho biết nhằm giúp học viên nắm vững quy trình sát hạch, hình thành kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông trong thực tế, đơn vị này đã xây dựng và đưa vào sử dụng các video clip mô phỏng các tình huống giao thông thường gặp trong phần thi đường trường.

CSGT hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống ở phần thi đường trường (Video: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, các video được thiết kế với hình ảnh trực quan, sinh động, bám sát thực tế như: xử lý khi gặp chướng ngại vật, chuyển hướng, vượt xe, dừng đỗ đúng quy định. Qua đó, học viên được hướng dẫn cụ thể từng thao tác, cách quan sát, phán đoán và xử lý tình huống một cách an toàn.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết bên cạnh việc theo dõi video, cán bộ sát hạch còn trực tiếp phân tích, giải thích từng tình huống, giúp học viên hiểu rõ bản chất vấn đề, tránh học đối phó, học mẹo. Nội dung hướng dẫn được lồng ghép với các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

"Việc ứng dụng hình ảnh, video trong công tác hướng dẫn không chỉ giúp học viên dễ tiếp thu mà còn tạo sự thống nhất trong quá trình đào tạo và sát hạch, hạn chế sai sót, bảo đảm tính minh bạch, khách quan.

Mục đích của hoạt động là nâng cao chất lượng đầu ra của người lái xe, bảo đảm mỗi học viên sau khi được cấp giấy phép lái xe đều có đủ kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội nói thêm.