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CSGT Hà Nội xử lý người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn

Trong ca làm việc chiều 18/3, tổ CSGT đã xử lý cả người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn trên tuyến phố Bạch Mai - Thanh Nhàn (Hà Nội).
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