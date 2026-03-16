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CSGT Hà Nội xử lý loạt xe tải làm rơi vãi đất bùn ra đường

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 đã xử lý hàng loạt trường hợp lái xe tải, có hành vi chở đất, bùn rồi làm rơi vãi ra đường.
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