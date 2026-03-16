CSGT xử lý hàng loạt xe tải rải bùn đất ra đường phố Hà Nội

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 16/3, Tổ công tác gồm 6 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý hàng loạt trường hợp xe tải chở đất... có hành vi làm rơi vãi đất, đá, bùn ra đường. Địa điểm xử lý vi phạm tại phố Hà Trì, cổng chợ 365, giáp ranh 2 phường Hà Đông và phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Theo cảnh sát, tại khu vực gần các tuyến đường nêu trên là một bãi tập kết đất thải của một công trình xây dựng của TP Hà Nội. Các phương tiện chở đất vào bãi tập kết nhưng quá trình di chuyển lại làm rơi vãi đất, bùn ra đường... gây ô nhiễm và ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Một người dân đi đường bị ngã ra đường Quang Trung sáng 16/3, nghi do trơn trượt bùn đất (Ảnh: Phạm Hương).

Bùn đất vương vãi gây ô nhiễm và mất mỹ quan đoạn trước số nhà 231 Quang Trung. Người dân cho biết đây là bùn đất do các xe tải đi qua và làm rơi vãi ra đường, một số người dân đã mang các vật cảnh báo đặt trước đoạn đường này để cảnh báo người tham gia giao thông.

CSGT Hà Nội xử lý loạt xe tải làm rơi vãi đất bùn ra đường (Video: Trần Thanh).

Mặt đường phố Hà Trì lồi lõm, hư hỏng do số lượng xe tải ra vào công trường liên tục.

Lúc 9h30, tổ công tác phát hiện ô tô tải chở đất mang BKS 29k-046.xx do tài xế V.V.B. (SN 1982, ở Hà Nội) điều khiển, di chuyển từ đường Quang Trung vào khu vực phố Hà Trì, làm rơi vãi đất bùn ra đường, nên yêu cầu tài xế dừng xe để xử lý.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện phía sau xe và trên thùng xe tải còn vương vãi rất nhiều đất, tài xế không che chắn và làm sạch đất, bùn khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.

Tổ CSGT sau đó đã lập biên bản xử phạt anh B. số tiền 3 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện làm rơi vãi chất thải, bùn đất hoặc vật liệu xây dựng ra đường.

"Do hôm nay tôi đi vội quá nên không kịp kiểm tra lại thùng xe, tôi biết đây là hành vi vi phạm, tôi xin chấp nhận việc nộp phạt", tài xế B. trình bày với tổ công tác.

Khoảng 10 phút sau, cảnh sát tiếp tục phát hiện ô tô BKS 29E-224.xx, do tài xế H.V.H. (SN 1998, quê Bắc Ninh) điều khiển, cũng có hành vi vi phạm tương tự.

Mặc dù phương tiện này đã che chắn, tuy nhiên vẫn bị hở trên thùng xe, quá trình di chuyển, đất đá vẫn có thể bị hất văng ra khỏi thùng.

Với các trường hợp vi phạm, cán bộ tổ công tác sẽ sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình, nhằm lấy căn cứ để xử lý, tránh việc tài xế chối cãi hành vi vi phạm.

Trung tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ tổ công tác cho biết, ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp tài xế xe tải vi phạm, tổ công tác còn vào các công trường để gặp, trao đổi với quản lý công trường về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh đối với các phương tiện di chuyển ra, vào công trường.

Theo đó, CSGT yêu cầu các đơn vị thi công, quản lý công trường phải rửa sạch bánh xe, thành thùng xe, đối với các phương tiện chở vật liệu xây dựng, nhằm tránh gây rơi vãi đất bùn ra đường. Trong ảnh là hình ảnh cán bộ CSGT yêu cầu đại diện công trường cho các phương tiện di chuyển vào cầu rửa (đặt lối ra, vào công trường) để xe tải rửa sạch bánh trước khi lưu thông trên đường.

Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng cũng huy động cả ô tô vệ sinh môi trường tham gia việc rửa đường, tại khu vực phố Hà Trì - nơi có công trường tập kết xây dựng.

Các công nhân trong công trường cũng được huy động để làm sạch khu vực tuyến đường, phố bị xe tải làm rơi vãi đất, bùn.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Ngô Xuân Quý, tổ trưởng tổ công tác cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin một số tuyến đường có tình trạng đất bùn từ xe tải rơi vãi xuống, khiến người dân bị ngã, đơn vị này đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng để dọn, rửa sạch đường nhằm đảo bảo an toàn giao thông trên tuyến.

"Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ xác minh, truy vết các phương tiện có hành vi làm rơi vãi đất, bùn ra đường, qua đó sẽ xử lý nghiêm. Các tài xế cần chấp hành nghiêm quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, mọi hành vi vi phạm sẽ bị CSGT xử lý", Trung tá Quý nhấn mạnh.