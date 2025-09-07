Video
C.Ronaldo có hành động xô đẩy CĐV khi bị tiếp cận chụp ảnh

Ngôi sao C.Ronaldo đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh anh đẩy một cổ động viên (CĐV) cố gắng tiếp cận để chụp ảnh.
