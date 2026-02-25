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Công nhân xuyên đêm nạo, vét bùn trên sông Kim Ngưu

Công nhân miệt mài, xuyên đêm nạo vét bùn trên hạ lưu sông Kim Ngưu, Hà Nội.
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