Công nhân xuyên đêm nạo vét bùn đen, dày gần 1m trên sông Kim Ngưu

Những ngày qua Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang tổ chức thi công nạo vét đoạn hạ lưu sông Kim Ngưu nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước trước mùa mưa, bão năm nay và giảm ô nhiễm môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong đêm 24/2, việc nạo vét được thực hiện đồng bộ, bảo đảm an toàn cho công nhân, người tham gia giao thông, diễn ra từ 20h hôm trước đến 3h ngày hôm sau.

20h10, trên đường Phan Trọng Tuệ, một xe hút bùn 4 tấn, 4 xe téc 7 tấn cùng 1 xe nước phục vụ thay nước làm mát cho máy hút hoạt động liên tục.

Dưới lòng sông Kim Ngưu, một máy xúc gầu ngoạm được bố trí trên phao nổi cùng với thuyền sắt, và một nam công nhân giữ ống hút phối hợp nhịp nhàng với tổ vận hành trên bờ để tiến hành nạo vét bùn thải, khơi thông dòng chảy.

Để đảm bảo an toàn cho các công nhân đang thi công cũng như người đi đường, tổ thi công bố trí công nhân tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông ở hai đầu công trường.

"Trên công trường việc đảm bảo an toàn cho anh em công nhân và người đi đường phải đặt lên hàng đầu, chính vì vậy chúng tôi luôn phải túc trực, phân luồng, bảo đảm an toàn cho khu vực thi công từ xa", ông Nguyễn Văn Pha (55 tuổi) chia sẻ.

Gắn bó gần 20 năm với công việc lái máy xúc gầu ngoạm, anh Nguyễn Văn Minh cho biết, làm việc dưới nước đòi hỏi người điều khiển không chỉ có tay nghề mà còn phải dày dạn kinh nghiệm bởi không thể biết dưới lòng sông có những vật cản gì.

“Những ngày mưa gió rất vất vả, nhưng chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vì một thành phố xanh, sạch, đẹp”, anh Minh chia sẻ khi khéo léo điều khiển gầu ngoạm đưa từng mẻ bùn vào thùng chứa.

23h, ống hút bùn bất ngờ có dấu hiệu rung lắc mạnh. Các công nhân nghi ngờ ở cuối ống bị vướng bao, gạch nên ngay lập tức ra hiệu dừng hút, tháo ống kiểm tra.

Sau khoảng 3 phút mở ống, kiểm tra đầu vòi, đúng như dự đoán các công nhân đã kéo từ trong ống ra một chiếc bao tải cùng nửa viên gạch.

"Lực hút của máy rất mạnh nên gạch, đá, bùn cứng,... nếu đã chui vào ống đều sẽ bị hút vào téc. Tuy nhiên nếu hút phải bao tải kèm với gạch chúng sẽ bị chặn ở cuối ống gây ra hiện tượng ống rung, lắc", nam công nhân chia sẻ.

Ông Đinh Công Hòa, Phó giám đốc Xí nghiệp thi công cơ giới xây lắp trực thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, luôn túc trực tại công trường để chỉ đạo việc nạo, vét diễn ra thuận lợi, an toàn.

Ông cho biết, đầu năm nay, xí nghiệp được giao nhiệm vụ nạo vét hạ lưu sông Kim Ngưu với chiều dài hơn 1.950m, khối lượng khoảng 23.000m3 bùn. Ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, trình công ty phê duyệt và tổ chức thi công. Qua kiểm tra, đánh giá, đơn vị xác định lớp bùn ở hạ lưu sông Kim Ngưu dày 70-80cm.

"Với tinh thần công việc là trên hết lực lượng cán bộ, công nhân của Xí nghiệp thi công cơ giới xây lắp luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ trước mùa mưa, bão, đảm bảo đưa nước về nguồn tiêu sớm nhất nhằm khắc phục tình trạng úng ngập của TP Hà Nội", ông Hòa nhấn mạnh.

Để việc nạo, vét diễn ra trôi chảy một trong những công việc quan trọng nhất là điều khiển ống hút để hút bùn trong thùng chứa vào xe téc.

Đôi tay thoăn thoắt, vừa điều khiển ống hút, vừa quan sát các vật nguy hiểm lẫn trong bùn đen, ông Vũ Văn Trịnh (có 18 năm công tác tại Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội), cho biết công việc tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Dưới lớp bùn đặc quánh có thể là vật sắc nhọn, kim tiêm hay phế thải xây dựng. Dù được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động nhưng ông từng không ít lần bị xây xát, chảy máu.

Sau hơn 2 giờ làm việc liên tục, ông Vũ Văn Trịnh trèo lên bờ tranh thủ nghỉ giải lao.

Do đặc thù mặt bằng thi công nằm trong khu dân cư đông đúc, đơn vị phải tránh giờ cao điểm, chủ yếu làm việc từ 20h tối hôm trước đến 3h sáng hôm sau.

Hiện việc nạo, vét bùn được Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thực hiện theo dây chuyền C2: Sử dụng máy xúc gầu ngoạm đưa bùn vào thùng chứa. Sau đó xe hút sẽ hút bùn vào xe téc chở về bãi xử lý. Trung bình mỗi ngày, với 3 ca làm việc, đơn vị có thể nạo, vét khoảng 500m3 bùn; riêng ca đêm, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đạt khoảng 170m3.

Ông Trịnh rửa qua đồ bảo hộ, mặt mũi trước khi vào ngồi nghỉ giải lao cùng các công nhân trong tổ.

Nhấp ngụm chè đặc, ông chia sẻ: "Đứng dưới thùng bùn cầm ống hút việc va chạm với các vật nguy hiểm là điều khó tránh nhưng nhờ kinh nghiệm nhiều năm, tôi có thể nhận biết và hạn chế nguy hiểm. Vất vả thật, nhưng chúng tôi luôn cố gắng góp sức để thành phố không còn cảnh úng ngập".

Rạng sáng 25/2, dưới ánh đèn công trường khuya vắng, các công nhân vẫn lặng lẽ làm việc.

Dưới lớp bùn đen đặc quánh không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm còn bốc mùi hôi thối, để hoàn thành công việc ngoài sức khỏe còn là trách nhiệm của các công nhân góp phần giữ cho Hà Nội thông dòng chảy, sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão sắp tới.

"Đơn vị phấn đấu hoàn thành tiến độ trước 30/6, để đảm bảo dòng chảy tiêu thoát lũ trong mùa mưa năm nay", ông Đinh Công Hòa nhấn mạnh.