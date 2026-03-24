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Công nhân được động viên thiết thực khi công ty hỗ trợ tiền xăng đi làm

Một doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã quyết định chi hỗ trợ thêm 200.000 đồng mỗi người cho khoảng 1.000 công nhân nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí đi lại.
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