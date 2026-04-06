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Công nghệ mới mở rộng lựa chọn phẫu thuật ung thư tuyến giáp

(Dân trí) - Sự phát triển của kỹ thuật phẫu thuật giúp người bệnh ung thư tuyến giáp có thêm nhiều lựa chọn điều trị.
Đọc thêm : Công nghệ mới mở rộng lựa chọn phẫu thuật ung thư tuyến giáp