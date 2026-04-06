Công nghệ mới mở rộng lựa chọn phẫu thuật ung thư tuyến giáp (Video: Hải Yến - Công Khanh).

Trong điều trị ung thư tuyến giáp, phẫu thuật vẫn giữ vai trò trung tâm và là phương pháp đã được áp dụng từ rất sớm trong lịch sử y học.

Theo ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, dù kỹ thuật phẫu thuật ngày càng đa dạng, nguyên tắc nền tảng vẫn không thay đổi, đó là kiểm soát triệt để bệnh, giảm nguy cơ tái phát, đồng thời góp phần giảm đau, hạn chế cơn đau sau mổ và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh ung thư.

Phẫu thuật mổ mở với đường rạch ngang vùng cổ là phương pháp kinh điển và đến nay vẫn giữ vai trò nền tảng trong điều trị ung thư tuyến giáp.

Tuyến giáp nằm nông ngay dưới da nên khi mổ mở, bác sĩ có thể bộc lộ rõ cấu trúc giải phẫu, đánh giá chính xác phạm vi tổn thương, xử lý triệt để khối u và đồng thời bảo vệ các cấu trúc quan trọng xung quanh như dây thần kinh thanh quản và tuyến cận giáp. Điều này cũng giúp hạn chế biến chứng có thể gây đau kéo dài hoặc cơn đau vùng cổ sau điều trị ung thư.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của mổ mở là để lại sẹo vùng cổ, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý người bệnh, nhất là phụ nữ. Xuất phát từ nhu cầu này, cùng với sự tiến bộ của kỹ thuật và công nghệ y học, các phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn hơn đã dần được nghiên cứu và ứng dụng, với ưu điểm giảm sang chấn mô mềm, hỗ trợ giảm đau sau mổ và phục hồi nhanh hơn.

Trong nhiều năm, phẫu thuật nội soi tiếp cận từ xa qua đường nách hoặc đường quầng vú được áp dụng khá phổ biến tại Việt Nam. Các phương pháp này giúp đưa đường mổ ra khỏi vùng cổ, từ đó hạn chế sẹo lộ. Ngoài ra, một số đường tiếp cận khác như sau tai hoặc dưới cằm cũng được sử dụng trong những trường hợp phù hợp.

Gần đây, phẫu thuật nội soi qua đường tiền đình miệng được xem là bước tiến mới trong điều trị ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm. Thay vì rạch da, dụng cụ phẫu thuật được đưa qua niêm mạc môi dưới, giúp không để lại sẹo ngoài da, rút ngắn khoảng cách tiếp cận đến tuyến giáp, đồng thời góp phần giảm đau ung thư và giảm cơn đau hậu phẫu ở một số bệnh nhân phù hợp.

Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật không thể dựa trên yếu tố thẩm mỹ đơn thuần. Nguyên tắc cao nhất vẫn là bảo đảm sạch u. Giai đoạn bệnh đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn phương pháp điều trị.

Khi ung thư được phát hiện sớm, khối u còn nhỏ, nằm gọn trong tuyến giáp và chưa xâm lấn ra ngoài, người bệnh sẽ có nhiều lựa chọn hơn, bao gồm các phương pháp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn.

Ngược lại, ở những trường hợp ung thư giai đoạn muộn, khối u lớn, đã xâm lấn ra ngoài tuyến giáp hoặc có hạch di căn ở vùng cổ xa, đặc biệt là các nhóm hạch cổ bên, mổ mở là phương pháp bắt buộc để kiểm soát bệnh, xử lý nguồn gốc gây đau ung thư và hạn chế các cơn đau do chèn ép tiến triển.