Video
video cùng chuyên mục

Công đực xòe đuôi khoe sắc trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Các du khách khi ghé thăm Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã rất thích thú khi được tận mắt chứng kiến một con công đực xòe đuôi để khoe sắc.
Đọc thêm : Số phận bi thảm của linh dương non vừa chào đời