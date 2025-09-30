Video
Công an vượt lũ đưa thi thể cụ bà đi hỏa táng

Một gia đình ở Hà Tĩnh không thể an táng người thân vì ngập lũ sau bão Bualoi. Lực lượng công an xã đã dùng xuồng máy vượt lũ để hỗ trợ.
