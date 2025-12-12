Video
Công an TPHCM triển khai lực lượng, khí tài trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Từ 12/12 đến 16/3/2026, Công an TPHCM triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
