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Công an TPHCM tống đạt lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976, vợ cố diễn viên Quý Bình) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
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