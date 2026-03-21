Tội danh bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố có mức án lên đến chung thân

Ngày 20/3, bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) bị Công an TPHCM bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, bà Nguyễn Ngọc Tiền là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Bà Tiền đã ký hợp đồng và thu hơn 131 tỷ đồng của nhiều khách hàng. Trong đó, cảnh sát đã làm việc với 13 bị hại, với số tiền chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.

Bà Tiền bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đọc lệnh bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Trương Văn Tuấn (Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn) cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra, truy tố và xét xử theo quy định pháp luật.

Theo luật sư Tuấn, nếu cơ quan chức năng chứng minh được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể bị xử lý theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, luật sư Tuấn cho biết, người phạm tội có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho các bị hại. Việc bồi thường được thực hiện thông qua nguồn tài sản bị kê biên, thu hồi theo quy định của cơ quan tiến hành tố tụng.

Công an TPHCM tống đạt lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền (Video: Trương Khởi - Lê Trai).