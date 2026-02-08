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Công an TPHCM đột kích quán bar Aplus

Thời điểm kiểm tra, bên trong quán bar Aplus (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) có 500 khách và nhân viên. Trong đó, công an phát hiện 17 người dương tính với ma túy.
Đọc thêm : Cảnh sát đột kích quán bar có 500 người ở TPHCM