Công an TPHCM bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải và đồng phạm

"Hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố vì liên quan đến đường dây lợi dụng giải cứu người từ Campuchia để nâng khống tiền chuộc, ăn chênh lệch.
