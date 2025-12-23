Video
Công an Nghệ An hoàn thành xây nhà tặng hộ dân vùng lũ quét

Ngày 11/8, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh tổ chức đợt phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng 500 căn nhà cho đồng bào bị lũ quét.
