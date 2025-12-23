Những căn nhà 50 triệu đồng thấm đượm nghĩa tình công an

Cơn bão Wipha (bão số 3) gây lũ quét, sạt lở đất đêm 22, rạng 23/7, gây thiệt hại nặng nề tại 13 xã biên giới tỉnh Nghệ An. Theo thống kê, chỉ riêng về nhà ở đã thiệt hại ước tính khoảng hơn 1.540 tỷ đồng với 450 căn bị sập, cuốn trôi hoặc vùi lấp; 5.426 ngôi nhà bị ngập sâu, tài sản bên trong hư hỏng, thất thoát; 1.601 ngôi nhà khác bị ảnh hưởng bởi sạt lở và lũ.

Sau bão, Bộ Công an triển khai hỗ trợ làm mới 500 căn nhà đổ, sập, trôi hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp và sửa chữa 500 căn nhà bị hư hỏng nặng cho tỉnh Nghệ An.

Ngày 11/8, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh này tổ chức đợt phát động thi đua cao điểm 40 ngày đêm xây dựng 500 căn nhà và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý - nơi bị thiệt hại nặng nề nhất khi cơn lũ dữ quét qua 7 bản làng dọc sông Nậm Mộ.

Ngay khi có chủ trương của Bộ Công an về xây dựng nhà, trường học tặng bà con nhân dân đồng bào các dân tộc thiểu số bị thiệt hại do mưa lũ, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch, thành lập các tổ công tác để rà soát tình hình thiệt hại, xác định các hộ dân thuộc diện cần được hỗ trợ tại 13 xã biên giới để có căn cứ triển khai chương trình đúng đối tượng, nhu cầu.

Các tổ công tác trực tiếp phối hợp chính quyền địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An rà soát, xác định vị trí đất làm nhà, hoàn thiện hồ sơ cho các hộ dân.

Công an tỉnh cũng phối hợp chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thống nhất giới thiệu đơn vị thi công có giá chào thấp nhất để ký hợp đồng xây dựng nhà, tối ưu hóa chi phí xây dựng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng các công trình nhà ở cho hộ dân.

Lực lượng công an các cấp vào cuộc với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao nhưng quá trình triển khai thi công các căn nhà gặp nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình, nhất là ảnh hưởng của cơn bão số Kajiki (số 5). Với phương châm “nhanh một giờ, bà con có nhà sớm một giờ”, công an các đơn vị, địa phương khắc phục khó khăn, gấp rút đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương đảm bảo mặt bằng, dựng khung, lợp mái, phấn đấu bàn giao nhà sớm nhất cho bà con.

Bản Ta Đo (xã Mường Típ), chỉ trong vòng một tuần (21-27/7) đã hứng chịu 2 trận lũ quét. Thiên tai liên tiếp ập xuống bản nghèo biên giới này khiến 9 hộ dân người Khơ Mú lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, trong đó có hộ gia đình ông Hoa Văn Vân (SN 1967).

Ông Vân cũng là một trong những hộ dân được Bộ Công an hỗ trợ xây mới nhà ở. Sau nhiều phương án, do không có mặt bằng đủ rộng để làm nhà, ông Vân buộc phải làm nhà trên sườn đồi. Đường lên dốc đứng, nhiều đoạn chỉ vừa một lối đi nhỏ nên vật liệu xây dựng nhà phải vận chuyển thủ công.

Công an xã Mường Típ cùng bà con dân bản cõng từng bao xi măng, vác từng tấm tôn, khung thép... ngược dốc lên điểm tập kết. Những đôi vai bị dây gùi siết trầy da, đôi bàn tay hằn những vệt chai dày do cầm cuốc, xẻng, lưng áo đẫm mồ hôi, nhưng các chiến sĩ công an vẫn quyết tâm vượt khó, bởi “nhanh một giờ, người dân có nhà sớm một giờ”.

Chỉ sau một thời gian ngắn, căn nhà của ông Vân đã được bàn giao, đưa vào sử dụng. Ngày chuyển vào ngôi nhà mới, người đàn ông Khơ Mú không giấu nổi sự xúc động trước nghĩa tình của những người thợ trong sắc phục công an. “Nếu không có công an giúp, gia đình tôi không thể có nhà sớm thế này”, ông Vân chia sẻ.

Chỉ tính riêng sau cơn bão số 3, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xây dựng 108 căn cho người dân bị mất nhà do bão với tổng số tiền 10,8 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an.

Từ năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì xây dựng 3.604 căn nhà với tổng giá trị gần 180 tỷ đồng. Trong đó, có 2.820 căn nhà đầu tiên trong chương trình được xây dựng bằng nguồn lực huy động từ Bộ Công an và Công an tỉnh đã bàn giao cho người dân chỉ sau 4 tháng khởi động, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch Ban Chỉ đạo đề ra.

Theo Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ngay sau khi Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Tỉnh ủy Nghệ An phát động Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và giá trị nhân văn mang lại cũng như góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng tốt thế trận an ninh nhân dân, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh đã đăng ký và xác định quyết tâm phải tiên phong, đi đầu, hưởng ứng hiệu quả Chương trình.

Công an tỉnh lựa chọn các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa để triển khai, tạo phong trào thi đua sâu rộng trong cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị, tổ chức doanh nghiệp, hoàn thành về đích sớm nhất việc xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả, thắng lợi chương trình mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt này, ngay từ đầu, Công an tỉnh Nghệ An xác định phương pháp, cách làm bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả; phát động phong trào thi đua trong công an các đơn vị, địa phương; chủ động tranh thủ, kết hợp tối đa các nguồn lực.

Trước khi bắt tay vào triển khai chương trình làm nhà “3 cứng”, bên cạnh nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, đầu tư trí tuệ để huy động nguồn tiết kiệm kinh phí từ việc đề xuất phương pháp, cách làm, thiết kế xây dựng nhà trên vùng núi phía Tây của tỉnh, bảo đảm tối ưu, hiệu quả và nhanh chóng nhất, Công an tỉnh Nghệ An tham quan 2 mô hình triển khai tại tỉnh Thanh Hóa và Thái Nguyên.

Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn ở địa phương, học tập kinh nghiệm của tỉnh bạn, Công an Nghệ An thống nhất việc xây dựng nhà theo hình thức chìa khóa trao tay, ký kết hợp đồng giữa người dân và đơn vị thi công, trong đó, Công an tỉnh trung gian triển khai nhằm tiết kiệm các chi phí thẩm định. Các đơn vị liên quan thống nhất về phương án thiết kế triển khai nhà lắp ghép để tiết kiệm tối đa kinh phí phù hợp với đặc điểm địa bàn.

“Vì vậy, chỉ với 50 triệu đồng kết hợp với các nguồn lực tại chỗ của địa phương đã có thể xây dựng hoàn thiện một căn nhà để người dân có thể sinh sống, an cư lạc nghiệp. Đồng thời, với nguồn kinh phí huy động được, chúng tôi có thể xây dựng được nhiều căn nhà hơn để trao đến nhiều người dân đang khó khăn”, Đại tá Trần Hồng Quang đúc kết.

Cùng với tranh thủ tốt nguồn kinh phí của các cấp, đơn vị để chia sẻ với tỉnh, các thành viên trong Ban giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp báo cáo, đề nghị và đã được Bộ Công an hỗ trợ 71 tỷ đồng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu hỗ trợ 20 tỷ đồng; các đơn vị kết nghĩa của Công an tỉnh, của lãnh đạo Công an tỉnh ủng hộ 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đã vận động, quyên góp, ủng hộ 11,1 tỷ đồng.

Cùng với việc huy động hiệu quả nguồn lực của chính quyền địa phương, nhân dân và cán bộ chiến sĩ công an xã tại địa bàn chung tay hỗ trợ, từ kinh phí xây dựng móng nhà (trung bình 5-8 triệu đồng/móng), hỗ trợ vật liệu đến ngày công… những ngôi nhà thấm đẫm nghĩa tình và trách nhiệm của lực lượng công an, nặng tình đoàn kết quân - dân đã được hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng tại nhiều xã miền núi, biên giới tỉnh Nghệ An.

“Ngoài kết quả thiết thực giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn có nhà ở để ổn định cuộc sống, chương trình đã góp phần xây dựng tình đoàn kết giữa chính quyền, lực lượng Công an và người dân. Đây là tiền đề vững chắc để tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh” , Đại tá Trần Hồng Quang nhấn mạnh.

Ảnh: Hoàng Lam - Thủy Phạm

Nội dung: Hoàng Lam

Thiết kế: Vũ Hưng

23/12/2025 - 05:57