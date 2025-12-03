Video
Công an miền biên Tổ quốc

Sự bình yên nơi đây là thành quả của quá trình củng cố thế trận lòng dân, nơi những người chiến sĩ công an nhân dân cấp xã đang ngày đêm lặng thầm cống hiến cho công cuộc đổi mới tổ chức bộ máy.
