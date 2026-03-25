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Công an làm việc tại 3 cơ sở của Bảo Tín Minh Châu

Chiều 25/3, 3 cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội dừng kinh doanh, không tiếp khách. Thay vào đó, lực lượng cảnh sát xuất hiện.
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