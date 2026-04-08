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Công an điều tra gã đàn ông đánh người phụ nữ lớn tuổi ở quán ăn vỉa hè

Công an vào cuộc xác minh video ghi lại cảnh người đàn ông nhổ nước bọt, hành hung một phụ nữ lớn tuổi tại quán ăn vỉa hè, khiến dư luận phẫn nộ.
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