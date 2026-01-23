Video
Con trai mời nghệ sĩ violin kéo nhạc tiễn mẹ

Đoạn video ghi lại cảnh nghệ sĩ violin chơi nhạc trong phòng hồi sức tích cực, bên giường bệnh của một người mẹ hấp hối tại Trung Quốc, khiến nhiều người xúc động.
