Con trai mời nghệ sĩ kéo nhạc tiễn mẹ hấp hối ở Trung Quốc

Câu chuyện diễn ra trong phòng hồi sức tích cực (ICU) tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đông Quan, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bên giường bệnh của một người phụ nữ đang trong những ngày cuối đời.

Tại đây, bản nhạc Mother của nhạc sĩ Joe Hisaishi - trích từ bộ phim Kikujiro (1999) - được nghệ sĩ violin Đường Hinh (Tang Xing) trình diễn theo đề nghị của anh Hoàng Hải Lặc (Huang Haile), như lời động viên cuối cùng dành cho mẹ là bà Diệp Kim Đệ (Ye Jindi).

Con trai mời nghệ sĩ violin vào ICU kéo nhạc tiễn mẹ (Video: Shenzhen Daily).

Bà Diệp được chẩn đoán mắc xơ gan giai đoạn cuối từ năm 2023. Tháng 12 năm ngoái, sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ 77, bà tiếp tục bị phát hiện mắc viêm tim.

Các bác sĩ cho biết thể trạng của bà không đủ điều kiện để phẫu thuật. Sức khỏe suy giảm nhanh chóng khiến bà phải nhập phòng ICU từ ngày 29/12/2025.

Bà Diệp từng là giáo viên âm nhạc tiểu học trong hai năm. Chính vì vậy, vào ngày 31/12, anh Hoàng đã mời nghệ sĩ violin đến chơi nhạc cho mẹ.

Anh Hoàng cho biết mẹ anh từng là một giáo viên âm nhạc (Ảnh: QQ.com).

Anh cho biết, thính giác được cho là giác quan cuối cùng mất đi trước khi con người qua đời và anh hy vọng giai điệu quen thuộc có thể tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để mẹ tiếp tục chiến đấu với nỗi đau bệnh tật.

Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đó, bà Diệp qua đời, khiến bản nhạc violin trở thành khúc nhạc tiễn biệt.

“Một lời chia tay dịu dàng nhất. Giai điệu tràn đầy sự lưu luyến”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

Một người khác chia sẻ: “Được nghe bản nhạc yêu thích và được con trai nắm tay đến giây phút cuối cùng, tôi tin rằng bà đã ra đi trong hạnh phúc”.

Anh Hoàng hôn tiễn biệt mẹ của mình (Ảnh: QQ.com).

Khi tình trạng của mẹ trở nên xấu hơn, anh Hoàng cho biết anh đã tôn trọng nguyện vọng của bà, chuyển bà trở lại phòng bệnh thường, để bà ra đi trong sự bình thản.

Anh Hoàng chia sẻ rằng mình có mối gắn bó sâu sắc với mẹ vì bà đã một mình nuôi anh khôn lớn sau khi cha anh - một thủy thủ - qua đời khi anh mới 13 tuổi. Bà thậm chí hy sinh cả cuộc sống tình cảm riêng để ở bên con trai.

Sau khi mẹ được chẩn đoán mắc bệnh gan, anh Hoàng đã nghỉ việc để toàn thời gian chăm sóc bà. “Tôi hoàn toàn có thể thuê người chăm sóc và tiếp tục đi làm, nhưng không có khoản tiền nào đáng giá bằng khoảng thời gian tôi được ở bên mẹ”, anh nói.

Trong những giờ phút cuối cùng, anh Hoàng đã nắm tay mẹ, trò chuyện và xin lỗi bà vì những lỗi lầm trong quá khứ. Anh kể: “Tôi nói với mẹ rằng khi tôi 80 tuổi, mẹ hãy quay lại thăm tôi”, và cho biết anh sẽ sống lạc quan như lời đã hứa, chờ ngày hai mẹ con gặp lại nhau.