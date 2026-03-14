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Con trai của C.Ronaldo nổi nóng khi bị thay ra sân

Con trai của Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr, đang gây sốt trên mạng khi có hành động nổi nóng giống như người cha huyền thoại.
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