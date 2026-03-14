Con trai C.Ronaldo gây sốt khi nổi nóng giống hệt người bố nổi tiếng

Con trai của C.Ronaldo nổi nóng khi bị thay ra sân

Tình huống thu hút sự chú ý toàn cầu xảy ra trong trận đấu ở cấp độ U17 giữa Al Nassr và Al Hilal. Ở cuối trận, Cristiano Ronaldo Jr đã bị HLV trưởng thay ra sân. Có lẽ, quý tử nhà Ronaldo không hài lòng với quyết định này.

Bằng chứng là việc cậu bé tỏ ra vùng vằng khi bị rút ra sân. Thậm chí, Cristiano Ronaldo Jr còn nổi nóng với cầu thủ đối phương. Hệ quả là con trai của C.Ronaldo đã bị trọng tài phạt thẻ vàng vì hành vi phản ứng. Với án phạt này, Cristiano Ronaldo Jr bị treo giò ở trận sau.

Khoảnh khắc này nhanh chóng đã được lan truyền trên mạng. Nhiều người so sánh với hình ảnh của Cristiano Ronaldo Jr với người cha huyền thoại. C.Ronaldo cũng có không ít lần nổi nóng như vậy khi không hài lòng.

Cristiano Ronaldo Jr đang có bước phát triển tốt trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Cristiano Ronaldo Jr không cần phải thay đổi. Chỉ như vậy, người ta mới thấy được khát khao mãnh liệt và tinh thần cạnh tranh không ngừng nghỉ của cầu thủ này, điều mà C.Ronaldo đã làm trong suốt sự nghiệp.

Điều đáng nói, dù mới 15 tuổi nhưng Cristiano Ronaldo Jr đã đạt chiều cao 1,9m, cao hơn tới 15cm so với người cha ở cùng độ tuổi. Thậm chí, con trai của C.Ronaldo hoàn toàn có thể đạt tới chiều cao tốt hơn nữa khi đang ở độ tuổi phát triển.

Trong quá khứ, Cristiano Ronaldo Jr từng tập luyện ở lò đào tạo của Man Utd, Juventus và giờ là Al Nassr. Cầu thủ trẻ này cũng khoác áo đội U17 Bồ Đào Nha và tạo ra dấu ấn nhất định. Nhiều người kỳ vọng hai cha con của C.Ronaldo có thể cùng nhau sát cánh trên sân cỏ khi tài năng của cậu con trai đang phát triển rất nhanh.